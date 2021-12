Guenda Goria, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha svelato cosa ha detto ad Alex Belli dopo la squalifica del Grande Fratello Vip. Come ben sapete, infatti, il fidanzato Mirko Gancitano è il migliore amico del man della factory.

Ci tengo a fare una precisazione: noi siamo amici e il bene tra di noi resta intatto. Esula da ogni tipo di rapporto, da ogni tipo di caos scoppiato dentro o fuori dalla Casa. E gli amici, si sa, si vedono nel momento del bisogno. Di certo, quando Alex è uscito abbiamo parlato a lungo e non ci siamo risparmiati con le critiche. Di errori ne sono stati fatti e Delia ha sofferto. Ma loro hanno ritrovato da subito la voglia di riprendere la vita dal punto in cui si erano fermati. Anche se… sono convinta che le ferite che Delia si porta nel cuore siano ancora molto profonde.

Guenda ha lanciato pure una frecciatina a Soleil:

Da formidabile giocatrice ora si ritrova con il cerino in mano. Ma resto convinta che in quanto giocatrice si riprenderà senza soffrire e anche velocemente. Lei non è condizionata dalla Casa e credo sia così anche fuori. Ma ripeto a questo punto sono solo fatti suoi. Io tifo per Alex e Delia e per l’amore sopra tutto e tutti.