Guenda Goria e Mirko Gancitano intervistati dal buon Francesco Fredella a RTL102.5 News, durante Trends & Celebrities, hanno svelato se parteciperanno, o meno, alla nuova edizione di Temptation Island.

Guenda Goria e il fidanzato a Temptation Island?

“Eravamo in vacanza a Sharm ed lì che l’ho conosciuto”, afferma Guenda Goria al settimo cielo. Mirko Gancitano aggiunge di averla conquistata con un tortino:

Adesso sogno di conoscere sua madre, Maria Teresa Ruta. Vorrei conoscere i suoi genitori, mi piacerebbe!

Poi salta fuori l’ipotesi Temptation island.

“Lo farei, lui no. E’ geloso”, precisa Guenda mentre Mirko conclude: “Non so, sarebbe una prova davvero difficile per me”.

Guenda parla di Tommaso Zorzi

Io sono rimasta molto delusa umanamente da Tommaso Zorzi. Sono rimasta molto male da alcune cose che sono accadute una volta finito il Grande Fratello e non ho mai voluto rispondere ad alcune accuse, anche ironiche, che lui mi ha fatto perché mi sarebbe piaciuto rispondere privatamente. La verità è che io l’ho chiamato tante volte ma non mi ha mai risposto. Questa è una cosa che mi ha fatto rimanere molto male perché si è comportato così nei confronti miei e della mamma. Credo che prima di essere dei professionisti dobbiamo essere delle brave persone.