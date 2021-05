Dopo la paparazzata tra le pagine di Chi Magazine, Guenda Goria è intervenuta in collegamento con Pomeriggio 5 confermando la sua nuova relazione d’amore con Mirko Gancitano.

Guenda Goria conferma la sua nuova storia d’amore

È stato un colpo di fulmine… È stato improvviso, ci frequentiamo da un mesetto. È una storia semplice e pulita. Ho avuto una grandissima emozione, sai quando incontri una persona e dici è quello giusto?

L’attrice ha condiviso su Instagram un video di un romantico bacio con il nuovo compagno, l’attore, produttore e fotografo Mirko Gancitano, a corredo del quale ha scritto semplici ma dolcissime parole: “L’amore all’improvviso”.

La coppia, secondo quanto riporta il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, si sarebbe conosciuta un mese fa a Sharm El Sheikh, dove Guenda Goria, che ha una casa in un resort, trascorre diversi periodi l’anno per motivi privati e lavorativi, e dove Mirko alloggia per questioni di lavoro.

Mirko Gancitano ha pubblicato una foto con Guenda Goria, scattata presumibilmente proprio nel periodo del loro incontro in Egitto:

Un mese fa Guenda ti scrissi Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima foto. Sporchi, zingarati, semplici, proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare. #serendipity.

Guenda Goria ha prontamente risposto: “Amore mio”, aggiungendo un cuore al commento.

Chi è Mirko Gancitano?

Mirko Gancitano è siciliano, originario di Mazara del Vallo, ma vive a Roma, dove ha studiato recitazione per poi partecipare al film I migliori anni di Gabriele Muccino.

Oltre ad essere un attore è anche un videmomaker e in passato ha partecipato a numerosi programmi televisivi, ricoprendo il ruolo di inviato a La prova del cuoco nel 2017, e nei programmi Top – Tutto quanto fa tendenza e Top Estate.