L’ex gieffina Guenda Goria condivide una bellissima amicizia con Alex Belli e con la moglie Delia Duran la quale durante le dirette con il Grande Fratello Vip è spesso in casa Goria-Gancitano. Proprio Mirko, il compagno di Guenda è il migliore amico di Alex. Nonostante questo la giovane è stata molto critica nei confronti dell’amico.

Cosa pensa Guenda Goria del rapporto che si è creato al GF Vip tra l’amico Alex Belli e Soleil Sorge? L’ex gieffina ne aveva già parlato nella trasmissione Non succederà più di Giada Di Miceli su Radio Radio. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta non aveva nascosto l’evidente intesa tra Alex e Soleil commentando:

Con Mirko abbiamo fatto amicizia mentre lui si trovata a Sharm El Sheikh per lavoro. Lui è il migliore amico di Alex Belli. Infatti non ci perdiamo una puntata del Grande Fratello Vip. E’ una complicità strategica. Alex e Soleil giocano, complice anche il tempo da trascorrere all’interno della Casa. Credo che potremmo vederne delle belle. La complicità tra loro è evidente. Tra Soleil e Alex l’intesa è destinata a crescere soprattutto se non ci sono interferenze esterne.

Alla luce degli ultimi risvolti, dopo la lettera che Delia ha scritto sui social e dopo la vicinanza un po’ troppo insistente tra i due Vipponi, Guenda ha avanzato una critica all’amico. In una storia su Instagram ha risposto alle curiosità di alcuni suoi follower ed ha precisato:

Molti di voi mi chiedono cosa penso di quello che sta succedendo a GF vip. Sono amica di Alex ma credo che con Delia stia sbagliando. Io la vivo da amica e vedo come fa di tutto per tutelarlo e giustificarlo. Sa che è in un gioco e tante volte ha scelto il silenzio per interferire nel suo percorso. Lei ha a cuore il suo bene e per questo credo che Alex, da uomo, dovrebbe mettere al primo posto la sua serenità. Ci sono immagini che darebbero fastidio a qualsiasi donna e che creano nella moglie sofferenza. Spero che Alex saprà rimodulare i suoi atteggiamenti per non compromettere la serenità di Delia che si sta comportando elegantemente. E se si arrabbierà con Alex avrà la mia approvazione. A volte bisogna aiutare le persone che amiamo a rientrare nei binari.