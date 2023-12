Internet può essere bello quanto spregevole. Le ship ed i fandom del Grande Fratello, per esempio, sono la dimostrazione di quanto (delle volte, non sempre) la situazione possa scappare di mano fino a generare veri mostri. In queste ore, un orrendo commento con protagonisti Greta Rossetti e Filippo Turetta sta facendo il giro della rete.

“Spero che Greta incontri Turetta”, il messaggio vomitevole

“Vi giuro non potete capire quanto odi Greta. Ma non poteva incontrare un Turetta in vita sua anche lei? Almeno non sarebbe entrata in casa e non ci avrebbe rovinato quei bei momenti tra Mirko e Perla”, questo scrive un account su “X” (il vecchio Twitter).

Personalmente ho i brividi e suggerisco a questa persona, qualora abbia un briciolo di amor proprio, di chiedere aiuto ad un professionista del settore che le possa dare del sostegno psicologico.

Oltre al commento orrendo, agghiacciante e vergognoso, questa persona pare sia una fan di Greta “travestita” da estimatrice di Mirko e Perla per screditare i fan della coppia.

Ancora più contorto, machiavellico e pauroso.

ECCO CHI HA SCRITTO IL TWEET UNA FAN DI GRETA PER BUTTARE MERDA SUI #perletti #grandefratello https://t.co/5a2xYaSvKJ — …☁️ (@AnnEewithanE3) December 12, 2023