A quanto pare tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi ci sarebbe stato il tanto atteso bacio. Parlando in giardino con Alessio Falsone, l’account social del Grande Fratello ha condiviso questa indiscrezione.

“L’ho detto a Sergio, io voglio sperare che le cose funzionino. – ha affermato Alessio – la mia è stata una cosa che non ho gestito. Non sono riuscito a controllarmi con Anita, però avrei voluto. Però ognuno ha il proprio vissuto e le proprie paure”.

A questo punto è intervenuta Greta: “Vuole sapere una cosa? Neanche io ho più paura”, lasciando intendere di essersi scambiata un bacio con Sergio.

A questo punto Alessio, felice per entrambi li ha abbracciati:

“Ci ho messo un po’ i primi tempi però ce l’ho fatta!”, ha risposto Greta.

Poi Alessio lo ha riferito ad Anita: “Lo sai che Greta e Sergio si sono baciati? Quando? Ieri credo… me l’hanno appena detto”.

Ecco il VIDEO:

la faccia di sergio sconvolto quando lei dice “vuoi sapere una cosa?” …. lui è così fiero del fatto che lei si sia sbloccata, ma non tanto per il bacio in se ma per una leggerezza e crescita personale voglio buttarmi😭😭😭😭 #sergetti

— 🌙lulù (@theekeeys) March 13, 2024