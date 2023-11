Greta Rossetti ci tiene a rassicurare tutti: stasera non entrerà al Grande Fratello. Non so esattamente da dove uscisse questa notizia – che l’ex tentatrice ha prontamente bollato come fake news -, ma in maniera alquanto infastidita la giovane ha categoricamente smentito l’ingresso. Almeno per stasera non farà da terzo incomodo tra il fidanzato Mirko Brunetti e la sua ex Perla Vatiero.

Greta Rossetti non entra al Grande Fratello: cosa pensa di Mirko

Con un video postato nelle sue Instagram Stories, a poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, Greta Rossetti ha tenuto a dire la sua: non sarà oggi protagonista del Grande Fratello. Dopo le accuse dei giorni scorsi, gli autori manderanno almeno i suoi messaggi a Mirko? Noi ne dubitiamo (e forse anche lei), e nel frattempo Greta ha commentato:

Già mi insultate abbastanza, almeno smentisco questa così mi insultate di meno: tranquilli, stasera non entro al GF. Sono qui a casa mia, vedete? State tranquilli, lascio tutti sereni, tranquillissimi. Io sto qua, gli altri stanno là. Non entro al GF, sono a casa mia.

Una frecciatina a Mirko? Può darsi. Fatto sta che un altro gesto ancora più forte è arrivato nelle ore precedenti, quando Greta ha messo un like sospetto ad un video TikTok molto duro contro Mirko (e Perla):