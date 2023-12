La mamma di Greta Rossetti è andata a trovare la figlia nella Casa del Grande Fratello, creando non poco trambusto nel suo cuore. A distanza di qualche ora dal loro incontro in diretta, la concorrente ha tracciato il quadro della situazione.

Mia mamma è venuta per proteggermi, io me ne sono accorta dal fatto che lei mi ha detto “esci se vuoi, puoi uscire”. Nel senso non sentiti responsabile che noi ti giudichiamo perché tu scegli di uscire. Perché lei ha pensato, che sa come sono fatta, sa che non ho un carattere forte. Perlomeno sono entrata che non avevo un carattere forte, a oggi mi rendo conto che un passettino l’ho fatto. E lei voleva farmi capire se tu non stai bene lì, pensava stessi male per Mirko, esci. Lei è venuta proprio a dirmi questo.