Greta Rossetti è ormai a tutti gli effetti la ex fidanzata di Mirko Brunetti, concorrente del Grande Fratello. Pur assistendo alla puntata di ieri del reality, la giovane ex tentatrice non avrebbe affatto gradito la posizione di Mirko. Ma si sarebbe ben presto “consolata” lasciandosi andare ad una serie di apprezzamenti nei confronti di un altro concorrente.

Greta Rossetti, cosa pensa di Vittorio Menozzi

Mirko avrebbe preso la sua decisione sul conto di Greta, facendo un paio di passi indietro. Al tempo stesso però, anche la Rossetti avrebbe deciso di fare lo stesso, come emerso da un suo duro sfogo via social, post puntata del Grande Fratello.

Tuttavia, l’ex tentatrice, durante la serata avrebbe posato gli occhi su un altro concorrente del Grande Fratello, ovvero Vittorio Menozzi, al quale ha dedicato alcune parole (il video in apertura).

La storia personale di Vittorio avrebbe particolarmente colpito Greta, la quale da ieri sera avrebbe iniziato a guardarlo con occhi diversi. Per questo ha condiviso tra le sue Instagram Stories una foto in primo piano di Vittorio, tratta dalla serata di ieri del reality, con il commento: “Com’è dolce questo ragazzo!”.

Ma per carità lontana da lui!! Ripigliati Mirko e via! #grandefratello pic.twitter.com/XZHr9SAJAY — Marta ♡ (@martaroma93) October 30, 2023

Non paga, ha voluto esprimere tutto il suo apprezzamento con una Storia parlata, che poi ha successivamente cancellato per non alimentare eventuali (ma ormai inevitabili) gossip: