Greta Rossetti e Perla Vatiero hanno avuto reazioni differenti rispetto all’eliminazione inaspettata di Mirko Brunetti, loro ex. Durante un confronto con Vittorio, la prima ha svelato quello che pensa del ragazzo.

Nonostante quello che è accaduto, soprattutto dopo l’ingresso di Perla nella Casa del Grande Fratello, Greta non si sente comunque di giudicare Mirko:

Lui è uscito ed è passato per quello che non è, questo mi dispiace, perché? Sempre per tutelare me e lei, lui non ha espresso quello che pensa realmente, sempre per tutelarci. Per quanto io sia arrabbiata con lui e non condivido ciò che abbia fatto, ho questo pensiero: mi dispiace. Non ha preso una decisione per non fare male né a me né a lei, quindi è stato in bilico. Faceva le stesse cose con tutte e due, di nascosto a me e di nascosto a lei. A che pro? Perché non voleva perdere nessuna delle due.