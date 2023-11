Intervista doppia per Perla Vatiero e Greta Rossetti tra le pagine di Chi Magazine. L’ex e l’attuale fidanzata di Mirko Brunetti del Grande Fratello, hanno risposto ad una serie di domande sul ragazzo ed anche sulla Casa più spiata d’Italia.

Greta Rossetti esordisce nel suo stile: “Sono felice che Mirko piaccia alle donne, è il mio fidanzato. Poi lì dentro sono assatanate, non vedono un maschio da due mesi. Ma, se fai la gatta morta, me ne accorgo”.

Perla, mettendo da parte la diplomazia, ha svelato cosa ne pensa della sua “rivale”:

Greta è incommentabile, è il nulla, è una passante, è palese che lei stia con Mirko per tutto quello che c’è intorno. Il problema non è lei, è il fatto che lui possa amare una donna tanto diversa da me.

Non l’ho mai presa in giro per la chirurgia, ho detto solo che il mio fidanzato mi ha sempre amato ripetendomi che ero perfetta così. Mi ha criticato perché ho fatto il filler alle labbra e sta con una che ne ha fatto il quadruplo di me.