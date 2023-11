Greta Rossetti aveva detto che non lo avrebbe fatto, ed invece è nuovamente intervenuta sulle vicende provenienti dalla Casa del Grande Fratello. La recente vicinanza del suo ex fidanzato Mirko Brunetti ad Angelica Baraldi avrebbe mandato su tutte le furie l’ex tentatrice di Temptation Island, tanto da renderla autrice di una serie di offese nei confronti della gieffina.

Nelle passate ore, Greta si è ritrovata ad assistere alla diretta del Grande Fratello e qualcosa non le sarebbe affatto piaciuto. Nel dettaglio, la ragazza ha assistito alla visione di un ballo un po’ troppo ravvicinato tra Angelica e Mirko e le parole tra i due gieffini non sono evidentemente andate già all’ex tentatrice.

La Rossetti si sarebbe così resa autrice di alcune parole pesanti nei confronti di Angelica, il tutto postate in alcune Instagram Stories (il video in apertura):

Viva le gatte morte! Sì ragazzi, ovvio che sto guardando la diretta. Comunque le ho sempre odiate da quando ero piccola. Se vuoi qualcosa, dillo. Non ti nascondere perché se lo fai sei una gatta morta. Perché dietro ogni gatta morta c’è una – non dico la parola – viva! Quindi… vi prego… senza parole! Quelle più gatte morte sono quelle fidanzate. Senza parole… Ma fuori dal c*zzo proprio!

Offese abbastanza pesanti ed eccessive, dal momento che la Baraldi ha più volte ammesso di non avere alcun interesse romantico nei confronti del coinquilino.

Greta ha proseguito con commenti abbastanza pesanti nei confronti della gieffina:

Quindi se io non vedo il mio ragazzo per un mese, entra uno e sbarello? Viva l’amore! Ragazzi, ma io cosa sto sentendo?! Comunque mi state caricando affinché gliene dica quattro. Ragazzi, ringrazio il cielo che la Casa è a Roma ed è lontana da me, altrimenti… io sono buona e cara ma quando mi parte, mi parte. Tanto poi, lunedì torna dal suo Rick… torna dal suo fidanzato. Via l’amore al giorno d’oggi! Non ci sto capendo più niente.