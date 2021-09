Gianmaria Antinolfi è stato uno dei protagonisti indiscussi di queste prime puntate del Grande Fratello Vip per via del confronto avuto con il suo ex flirt Soleil Sorge. Il giovane imprenditore napoletano però non è entrato del tutto single nella Casa del GF Vip. Ad attenderlo fuori c’è infatti Greta Giulia Mastroianni, la sua fidanzata.

Greta Giulia Mastroianni è la fidanzata di Gianmaria Antinolfi

I due si conoscono da poco meno di due mesi ma a quanto pare già proverebbero qualcosa di forte l’uno per l’altra. Gianmaria Antinolfi ha avuto modo di parlare di Greta Giulia con alcuni suoi inquilini, inizialmente senza sbilanciarsi troppo, salvo rendersi protagonista di un colpo di scena.

Della ragazza non si hanno molte informazioni, se non che vive a Milano e che ha un seguito di quasi 6 mila follower su Instagram, in costante crescita soprattutto in questi ultimi giorni. Finora è sempre stata lontana dal mondo del gossip ma potrebbe presto entrarne a far parte ufficialmente.

Di lei Antinolfi aveva detto nella Casa:

L’ho appena incontrata. Io ho tanta pazienza, lei mi ha detto ‘ti aspetto’ e va bene, poi mi ha detto ‘Mi prometti che torni?’ e io le ho detto ‘Entro con te nel cuore, ma vado a fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia, non so quanto tempo durerà”. Sono una persona di parola per me è la cosa più importante che ha un uomo, siamo quello che diciamo, se dico una cosa devo mantenerla, quindi le ho detto di non poterle dare la garanzia al 100%, posso solo darti la garanzia che sei nel mio cuore, entro con te nel cuore, che sei una persona talmente speciale che dovrei incontrare chissà che cosa…

Si era detto non innamorato ancora della giovane ma qualcosa nel frattempo potrebbe essere cambiato. L’imprenditore ha infatti fatto recapitare per mezzo di Tommaso Eletti, il primo eliminato, la foto di un fazzoletto con una dedica a lei indirizzata dalla quale emerge un “ti amo”.

Oggi potrebbe essere la puntata giusta per un incontro ed un chiarimento anche con Soleil Sorge.