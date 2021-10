Che fine ha fatto Greta, ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi? Lui la scarica per Sophie Codegoni, la reazione

Gianmaria Antinolfi, avvicinandosi e dichiarandosi a Sophie Codegoni, ha lasciato che Greta Mastroianni, la ragazza che stava frequentando prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, comprendesse da sola che non ci sarebbe stato alcun futuro tra loro. Proprio nell’ultima puntata del reality, l’imprenditore napoletano ha confermato l’interesse per la sua inquilina, archiviando definitivamente Greta.

Greta, l’ex di Gianmaria Antinolfi rompe il silenzio

Già da giorni in tanti si domandavano che fine avesse fatto Greta, presentata come la fidanzata di Gianmaria Antinolfi. La risposta, a quanto pare, sembra più che ovvia ed anche ieri sera il vippone ha ribadito l’interesse per Sophie Codegoni, e si è mostrato pronto a conquistarla.

L’ex tronista di Uomini e Donne, dal canto suo, proprio oggi ha confidato di non trovare in Gianmaria proprio il suo ideale di uomo, ma vedremo nei prossimi giorni come andrà

Greta Mastroianni, nel frattempo, avrebbe appreso della decisione del suo ormai ex fidanzato solo durante il Grande Fratello Vip ed ha reagito con una Story su Instagram:

Il cuore di Antinolfi secondo la sua ex fidanzata, è una sorta di fermata della metro pronta a far entrare ed uscire chiunque? O la foto ha un significato ben preciso tutto da decifrare?