Greta e Mirko, svelate le conversazioni private: “Voleva un figlio da me”, Perla entra in crisi

Tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti ci sono state parole e promesse molto importanti nel corso della loro breve frequentazione. Quelle pronunciate da Mirko nei confronti della sua ex tentatrice, probabilmente sono state frasi mai riferite a Perla Vatiero, nel corso dei loro cinque anni insieme. Non è un caso se quest’ultima, venuta a conoscenza di ciò, sia poi entrata in profonda crisi.

Greta e Mirko: lui voleva un figlio da lei, la confessione

Le parole importanti riferite da Mirko a Greta sono ormai diventate di pubblico dominio. L’ex tentatrice ne ha parlato con alcuni inquilini, a partire da Massimiliano Varrese, al quale ha detto:

Lui mi diceva cose molto importanti come: “Andiamo a convivere così ti dimostro che sei la donna della mia vita” e “io farei un figlio con te ora”. Ed è successo, lo posso giurare su mia mamma, tanto lui lo sa.

mirko dopo un mese voleva andare a convivere e avere un figlio con greta, poi è entrato al gf e si è riavvicinato a perla, e gli insulti se li prende greta??? connettete le sinapsi #grandefratello pic.twitter.com/zsK01PvQ3H — dile (@dilelannister) December 10, 2023

A quanto pare, la confessione fatta da Greta rispetto alla volontà dell’ex gieffino di volere un figlio da lei, ha ampiamente (e giustamente) ferito Perla, ed in merito è intervenuto anche Vittorio, che ha riferito il suo punto di vista:

Se Perla soffre per questa cosa, è una responsabilità di Mirko, perché è stato lui a decidere di dire una cosa del genere a Greta.

La frase è “se mirko ha chiesto un figlio a Greta, la responsabilità della sofferenza di perla è di Mirko”… praticamente l’ha difesa quindi smettetela #perletti pic.twitter.com/FW15Q5oOWP — Ol (@unasolaparolaa) December 10, 2023

Direi giustissimo: la responsabilità delle sue scelte, azioni e parole, ovviamente è esclusivamente di Mirko, sebbene lui, con la sua uscita di scena anche dal reality, in qualche modo è venuto indirettamente meno alle sue stesse decisioni sentimentali.