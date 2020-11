L’atteggiamento di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Pierpaolo Pretelli, nonostante i vari tira e molla, continua ad apparire sincero ed anche molto dolce, sebbene lo continui a trattare forse come uno che è innamorato di lei mentre per lei continua ad essere solo un amico “speciale”. A volte ha un atteggiamento tenero e complice nonostante i continui freni. Ma quale sarà il futuro dei Gregorelli e che rapporto c’è davvero con la presunta persona che l’aspetta fuori e che risponderebbe al nome di Stefano Coletti?

A rispondere ad alcuni dubbi su quello che c’è tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è stato Gabriele Parpiglia durante l’ultimo appuntamento con Casa Chi. E le sue parole potrebbero non fare particolarmente piacere ai fan dei Gregorelli:

Sono pronto a scommettere qualunque cosa sul fatto che non potrà mai nascere una storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli […] I Gregorelli restano una fantasia di chi ancora aspetta la coppia al GF e quest’anno di coppie al momento non ce ne sono se non una che potrà nascere quella, secondo me, tra Dayane e Adua/Rosalinda .

Parpiglia ha poi aggiunto ulteriori particolari anche su Stefano Coletti:

Per quanto riguarda Stefano Coletti, l’ho contattato dicendogli che vorrei sentirlo in qualità di fidanzato di Elisabetta Gregoraci. Lui mi ha risposto in modo molto vago, non ha né smentito né confermato. Io gli ho detto di sapere per certo che lui era con lei quando Elisabetta ha condotto Battiti Live e che sapevo per certo che erano a Roma prima che lei entrasse al GF Vip. Ho anche mandato a Stefano Coletti la foto che mi è arrivata da Montecarlo dove mi hanno detto che lui ha comprato una Porsche di colore nero perchè era l’auto che piaceva ad Elisabetta. Sapete benissimo che a Montecarlo le targhe si possono personalizzare. Per correttezza ho scritto a Coletti dicendogli che erano insieme anche in Puglia… Ci sono due indicazioni nette che non lasciano dubbi sul fatto che la targa abbia dei riferimenti personali legati alla vita, al nome o alla data di nascita di Elisabetta e da quel momento Coletti non mi ha più risposto e questa non risposta la prendo come silenzio assenso.