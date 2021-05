Nei mesi scorsi, durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip, Elisabetta Gregoraci aveva fatto parlare per via di un presunto flirt con Stefano Coletti. L’ex di Briatore non aveva negato l’esistenza di una persona fuori dalla spiatissima Casa ma non aveva mai avanzato alcun nome.

Presunto ex di Elisabetta Gregoraci e i like all’ex di Pretelli

Proprio mentre cresceva quell'”amicizia speciale” tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli (oggi felicemente innamorato della sua Giulia Salemi), fuori dalle mura del GF Vip il nome di Stefano Coletti popolava lunghe pagine di gossip.

Aerei ambigui da parte di misteriosi spasimanti e perfino una targa personalizzata della sua Porsche dedicata alla Gregoraci. Sull’argomento non è mai stata fatta chiarezza ma una cosa sembra certa, come documentato dal portale VeryInutilPeople.

Il presunto ex di Elisabetta Gregoraci avrebbe spostato la sua attenzione su un’altra bellissima donna, Ariadna Romero, neanche a farlo apposta la ex di Pierpaolo Pretelli.

Si parla per ora solo di una simpatia social al punto che il portale di gossip avrebbe segnalato una serie di like agli ultimi post della modella cubana che però al momento non avrebbe ricambiato e che già fanno chiacchierare per via dell’inedito intreccio.