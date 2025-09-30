Grazia del GF si professa single ma starebbe un volto famoso di Temptation Island

Grazia Kendi è una delle concorrenti più chiacchierate della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Entrata nella casa dichiarandosi single, la giovane originaria di Grosseto ha iniziato a raccontare qualcosa del suo passato sentimentale, suscitando la curiosità del pubblico.

Durante una conversazione con Simone De Bianchi e Francesco Rana, Grazia ha rivelato di aver vissuto una lunga relazione, ormai conclusa. “Ci siamo lasciati sei mesi fa, è un argomento doloroso. Io ero davvero innamoratissima e sognavo di avere un figlio biondo con lui”, ha confidato. Ha poi aggiunto di aver avuto anche una storia con un ragazzo pugliese conosciuto a Malta, con cui aveva lavorato: “Lavoravamo nello stesso ristorante a Malta, ci siamo lasciati insieme di comune accordo”.

Le sue parole hanno dipinto il profilo di una giovane romantica, reduce da storie importanti ma con il cuore attualmente libero. Tuttavia, fuori dalla casa c’è chi sostiene che le cose non stiano esattamente così.

Le indiscrezioni firmate Parpiglia

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter Chicchi di Gossip, la situazione sentimentale di Grazia potrebbe essere più complessa. Il giornalista ha rivelato: “Sembrerebbe che Grazia Kendi, la venticinquenne originaria di Grosseto, concorrente del nuovo Grande Fratello targato Simona Ventura, non abbia il cuore libero”.

Parpiglia ha poi svelato il nome dell’uomo che sarebbe sentimentalmente legato a Grazia: si tratterebbe di Raul Dumitras, ex volto di Temptation Island, noto per aver partecipato al programma con Martina De Ioannon.

Da qui si aprono due possibili scenari: Grazia avrebbe volutamente tenuto nascosta la relazione agli autori del reality, oppure si tratterebbe soltanto di un flirt del passato che non ha avuto particolare importanza.

Chi è Grazia Kendi

Grazia si è presentata al pubblico come una ragazza piena di energia e capace di adattarsi con facilità alle situazioni. Dopo il diploma, ha iniziato a lavorare come stagionale sia in Italia che all’estero. Attualmente è impegnata in uno stabilimento balneare a Orbetello, dove si occupa di eventi e feste.

La sua storia familiare è segnata dalla separazione dei genitori avvenuta quindici anni fa. Con la madre ha ricostruito un rapporto profondo, mentre il legame con il padre è ancora più complicato. Molto affezionata alla sorella minore, Grazia ha raccontato di essere fiera di lei.

Nel suo video di presentazione ha dichiarato con entusiasmo: “Sono nata per questa esperienza!”. E, a giudicare dal clamore che già sta generando, sembra proprio che il pubblico del Grande Fratello non smetterà presto di parlare di lei.