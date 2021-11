Alfonso Signorini non ha ancora annunciato ufficialmente ai suoi Vipponi l’allungamento del Grande Fratello Vip, ma con l’ingresso di nuovi concorrenti lo hanno compreso da soli, e qualcuno ha già iniziato a tirare le somme. A quanto pare si allunga la lista di coloro che lasceranno il reality entro il 13 dicembre, rinunciando così alla possibilità di proseguire.

Il Grande Fratello Vip si concluderà ufficialmente il prossimo marzo, ma a quanto pare il cast di concorrenti si dimezzerà, dal momento che in tanti avrebbero già annunciato l’esigenza di lasciare entro la data prevista dal contratto.

Adesso, anche Carmen Russo ha svelato di stare pensando di tornare a casa entro il 13 dicembre e ieri sera ne ha parlato con alcuni compagni di avventura. A quanto pare la ballerina e soubrette non avrebbe alcuna intenzione di passare il Natale lontana dalla sua famiglia:

Probabilmente annunceranno presto l’allungamento. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Tre mesi sono tanti. Voglio fare il Natale con loro due.

Carmen ha poi svelato di aver perso in parte l’entusiasmo delle dinamiche e si è detta ormai stanca. Insomma, anche lei concorda sul fatto che a prevalere sia ormai la noia. Uno stato d’animo condiviso anche da Manila Nazzaro che pur restando più vada si è detta stanca anche lei.

Ad aggiungersi alla lista di coloro che con ogni probabilità lasceranno prima, c’è poi Francesca Cipriani:

Io pure non sono più così entusiasta come prima. Anch’io voglio capire quando finirà. Chiederò in confessionale, devono dirmi la data in cui finirà.