Ex Concorrente del Grande Fratello Vip verso Uomini e Donne? L’incontro con Gianni Sperti – FOTO

Antonio Medugno è stato fotografato in stazione con Gianni Sperti. Gli amici di Very Inutil People, hanno ricevuto la segnalazione dell’incontro, condividendolo sul loro profilo di Instagram: trono di Uomini e Donne per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip?

Antonino Medugno dal Grande Fratello Vip al trono di Uomini e Donne? La segnalazione

“Gianni Sperti e Antonio Medugno insieme alla stazione di Forte: sarà qualcosa inerente a Uomini e Donne?”, scrive un utente alla celebre pagina di gossip. Successivamente anche le precisazioni in merito all’incontro:

Erano ad un evento insieme al Twiga e prendono il treno insieme perché Gianni sta a Roma ed Antonio a Napoli, quindi sono sullo stesso treno… Niente Uomini e Donne, forse Isola dei Famosi per Antonio Medugno.

Lo scorso giugno, Medugno aveva parlato di questa possibilità anche ospite i Trends & Celebrities su RTL 102.5 News, la trasmissione radiofonica condotta da Francesco Fredella e Manila Nazzaro:

Ad oggi non è una cosa certa, non è arrivata nessuna richiesta e non c’è nulla di sicuro.

Tuttavia, ha precisato Medugno parlando con l’ex inquilina Manila Nazzaro: “Se lo chiedi a me è la prima volta che esternerei Antonio nella parte della questione d’amore”.

Antonio Medugno prossimo tronista di Uomini e Donne per cercare la sua anima gemella in televisione? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ribadito questo desiderio: “potrebbe essere una esperienza”.