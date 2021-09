Tommaso Eletti nella Casa del Grande Fratello Vip non vorrebbe mai incontrare Guendalina Tavassi, parola del diretto interessato. Durante Temptation Island, infatti, proprio l’ex opinionista di Barbara d’Urso aveva raccontato un episodio molto particolare.

Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti ha “paura” di Guendalina Tavassi

Penso: Oddio questo lo conosco, con quel frontone che sembra Megamind. Poi mi sono ricordata. C’era ‘sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno, in direct e sotto ai post Instagram. Mi insultava gratuitamente perché non lo conoscevo. Lui diceva di abitare dietro casa mia e di conoscere mia figlia Gaia. E partiva con insulti a raffica, anche quotidianamente. E adesso lo ritrovo qui.

Guendalina Tavassi nel corso di Temptation Island, attraverso le storie del suo profilo ufficiale di Instagram aveva raccontato questo assurdo episodio.

La Tavassi, secondo me, dopo il faccia a faccia trash con Cristian Imparato (nella edizione Nip di Barbara d’Urso) non vedrà l’ora di rientrare nella Casa del GF Vip per confrontarsi con Tommaso Eletti.

E per “non dimenticare”, il VIDEO con lo sfogo di Guendalina ti aspetta in apertura del nostro articolo.