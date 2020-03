GF Vip, Signorini in Casa per nuovo annuncio e news Coronavirus: parla Adriana Volpe

Alfonso Signorini ha avuto un nuovo contatto con gli inquilini del Grande Fratello Vip. Dopo essere entrato in Casa la scorsa settimana per raccontare loro il Coronavirus, il conduttore ha deciso di collegarsi con i “vipponi” per confermare lo spoiler di Valeria Marini (cliccare per credere).

Grande Fratello Vip, Signorini “entra” di nuovo in Casa

Signorini si è collegato con la Casa del Grande Fratello Vip per comunicare il prolungamento del reality show. Dopo le prove, il direttore di “Chi”, ha voluto comunicare ai concorrenti una cosa che sapevano da giorni: lo show si allunga fino a lunedì 27 aprile 2020, diventando così la più lunga delle edizioni Vip.

Inoltre, gli inquilini della Casa di Cinecittà sono stati aggiornati sugli ultimi sviluppi del caso Coronavirus. Proprio oggi, Valeria Marini si era interrogata sui potenziali passi in avanti della scienza: “Speriamo che si sia risolta questa cosa del Coronavirus. Sono molto preoccupata. Chissà se hanno trovato un vaccino”.

Gli aggiornamenti del Coronavirus e il parere di Adriana Volpe

Dopo avere saputo gli aggiornamenti, Adriana Volpe è stata la più lucida e razionale, potendo l’accento sulle difficoltà e i danni che il Coronavirus porterà all’Italia.

Così come riporta il buon Fabiano di BitchyF, pare che la conduttrice abbia detto:

Questa è un’epidemia grave. Come ci hanno detto la mortalità è del 2/3%, si tratta soprattutto di persone molto anziane o di immunodepressi. Non sapremo mai se è nato tutto da un laboratorio, oppure è una mutazione di un virus già esistente. Scuole chiuse, stadi, musei chiusi. Il campionato che sarà fermo, è allucinante. Le aziende immagino in che condizioni saranno. Il paese si è fermato, immaginate che batosta economica che sta avendo l’Italia. Che cavolo di momento storico, è pazzesco ragazzi.

Come darle torto…