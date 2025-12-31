Grande Fratello Vip, si farà? “Destino scelto da Mediaset”

Grande Fratello Vip, futuro incerto: Mediaset riflette e studia nuove soluzioni

In questo momento il destino del Grande Fratello Vip appare tutt’altro che definito. Fino a poche settimane fa lo scenario sembrava piuttosto chiaro: durante un incontro con la stampa, Pier Silvio Berlusconi aveva lasciato intendere che il ritorno del reality fosse probabile, sottolineando come il format Endemol abbia bisogno di continuità per potersi rinnovare e restare competitivo. A rafforzare questa ipotesi erano poi arrivate le indiscrezioni di Davide Maggio, secondo cui Alfonso Signorini avrebbe già completato il casting e presentato il progetto ai vertici Mediaset, ottenendo un riscontro positivo.

Tra i nomi circolati in quel periodo figuravano personaggi molto diversi tra loro, come Donatella Rettore, Rocco Siffredi, Walter Zenga e la giornalista Anna La Rosa, segnale di un’edizione pensata per far discutere e attirare pubblico.

Lo scenario è però cambiato radicalmente dopo la bufera che ha coinvolto Alfonso Signorini. Il conduttore, che ha deciso di autosospendersi da Mediaset a titolo cautelativo, ha di fatto escluso la possibilità di tornare alla guida del programma, mettendo in discussione l’intero progetto.

Nel frattempo, Gabriele Parpiglia ha raccontato nella sua newsletter che i casting del Grande Fratello sarebbero ripartiti da una sede romana di Mediaset, sotto la supervisione di una figura ritenuta molto competente e con la conferma di Irene Ghergo nel gruppo degli autori. Tuttavia lo stesso Parpiglia ha mostrato prudenza sul reale ritorno del reality, arrivando a esprimere dubbi anche sui social, dove ha messo in discussione l’ipotesi di una stagione primaverile.

Le valutazioni di Mediaset sul futuro del reality

Al momento, l’unico elemento certo è che un eventuale Grande Fratello nel 2026 non vedrà Alfonso Signorini al timone. Resta invece aperta la questione più ampia: il reality tornerà davvero a breve?

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa La Presse, all’interno di Mediaset sarebbero in corso riflessioni profonde proprio alla luce del caso Signorini. L’agenzia parla di un clima di ripensamento sui piani iniziali:

“Secondo quanto ci risulta, in casa del Biscione sono giorni di riflessione profonda sul destino di ‘una macchina che da una parte si deve rinnovare per tenere calda la fiamma’, sempre stando ad alcune riflessioni fatte dall’amministratore delegato di Mediaset in quei giorni prima della tempesta, in cui comunque ammetteva che ‘ad oggi è più sì’. Mentre oggi sembra essere più no“.

Chi da tempo spera in una pausa dal GF potrebbe però dover frenare l’entusiasmo. Sempre secondo La Presse, le serate inizialmente destinate al Grande Fratello Vip potrebbero essere occupate da altri prodotti di punta dell’azienda: quiz, fiction, programmi di intrattenimento e show comici, inclusi quelli di Pio e Amedeo. Si prospetterebbe così una primavera televisiva ricca di alternative, tra nuove edizioni di Michelle Impossibile, vari format legati a La Ruota della Fortuna, quiz in prima serata ed eventi musicali con Il Volo, oltre a spettacoli comici.