Siete degli estimatori del Grande Fratello Vip e li seguite 24h su 24? Allora vi trovate proprio nel posto giusto per scoprire tutte le curiosità emerse grazie a TV Sorrisi e Canzoni che ha interpellato gli autori del reality show.

Grande Fratello Vip: come funziona la spesa, lista e budget

I concorrenti fanno la lista, la spesa la fa la produzione una volta alla settimana. Per quanto riguarda la cifra, questa dipende dal budget settimanale che può variare a seconda degli esiti dei compiti e delle prove cui vengono sottoposti i concorrenti. Il budget di norma è di 20 euro a persona, che può scendere fino a 10 euro in caso di penalità. Chi ha problemi di allergie, intolleranze o è vegetariano non ha alcun extra. I prezzi per il cibo per allergici o intolleranti sono equiparati dal “GF” ai prezzi degli altri cibi. Non possono ordinare qualcosa da fuori.

Lavatrice e pulizie di casa e piscina

I concorrenti hanno a disposizione una lavatrice e un’asciugatrice che utilizzano autonomamente. Nel magazzino hanno anche asse e ferro da stiro. Le lenzuola e gli asciugamani si cambiano una volta a settimana. Non hanno la lavastoviglie. Le pulizie ordinarie della Casa del GF Vip le fanno da soli. La sanificazione degli ambienti, di prassi, è prevista invece una volta alla settimana e nel caso in cui dovesse entrare qualcuno dello staff per cause di forza maggiore. La piscina, i bagni e le docce sono pulite dai concorrenti. Detersivi e spugne vengono forniti dalla produzione. La carta igienica viene fornita dal “GF” e non è contingentata.

Abiti e parrucchiere

Gli abiti sono loro e di volta in volta, vengono forniti alla produzione da parenti e amici. Può succedere che la sartoria debba intervenire per qualche riparazione. Nel piccolo trolley che si portano da casa possono mettere tutto l’abbigliamento di cui hanno bisogno, l’importante è che non sia marchiato con loghi. Si truccano e si pettinano da soli per la prima serata e se hanno bisogno di aggiustare il taglio dei capelli, provvedono da soli.

A chi vengono lasciati i telefonini di concorrenti del Grande Fratello Vip?

I cellulari vengono spenti, sigillati e messi in cassaforte insieme ai loro effetti personali. Raramente lo lasciano a casa.

Cosa non viene mostrato ai telespettatori?

Oltre all’interno del bagno, il Confessionale non va mai in onda in diretta, tranne che durante le prime serate.

I libri sono ammessi?

No, i libri non sono ammessi a meno che il Grande Fratello non li introduca per giochi o altre attività.

Che temperatura c’è all’interno della Casa del Grande Fratello Vip?

L’aria condizionata fredda e calda è gestita dalla produzione e la temperatura in casa è costante, di circa 22 gradi.

A che ora si spengono le luci la sera?

Di norma tra mezzanotte e le due vengono spente le luci della camera da letto. Tocca al Grande Fratello decidere se anticipare o posticipare. Se invece qualcuno chiede di andare a dormire prima, le luci vengono spente.

Armadietto del pronto soccorso e farmaci

Sì, certo. Con tutto il necessario per il primo intervento, come cerotti e disinfettante. I concorrenti possono richiedere dei farmaci se stanno male ma ovviamente deve essere un dottore a prescriverli. Per questo, c’è un presidio medico fisso che rimane sempre a disposizione dei concorrenti.

Comunicazioni con l’esterno

Un concorrente del Grande Fratello Vip non può assolutamente comunicare con l’esterno. Se invece fuori dalla Casa succede qualcosa di cui un vip deve essere informato, per cose particolarissime, è l’esterno che comunica con loro. In questi casi, intervengono la psicologa, la produzione e gli autori. Ma solo se si tratta di situazioni gravissime.

L’interazione di Alfonso Signorini

Alfonso di norma non interagisce con i concorrenti durante la settimana. Ma è capitato che sia venuto a fare delle comunicazioni speciali.

L’eliminazione delle barriere architettoniche al Grande Fratello Vip

La ristrutturazione ha seguito una nuova tendenza che vede abbattute le barriere architettoniche. Le docce e la piscina sono dotate di rampe di accesso con pendenza a norma. La scalinata davanti alla piscina funge da cavea: è un luogo dove si siedono per parlare, guardare i video, cantare e ballare.

Quali richieste possono fare i vip alla produzione?

Possono avanzare ogni tipo di richiesta: il “GF” valuta di volta in volta cosa può concedere o meno.