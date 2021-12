Lunedì 13 dicembre l’appuntamento del Grande Fratello Vip sarà particolarmente interessante. Le prossime puntate, così come anticipano i colleghi di Blogo, saranno un susseguirsi di eventi anche incontrollabili.

Grande Fratello Vip, prossime puntate bomba: allungamento e decisioni

Le prossime due puntate del Grande fratello vip 6, quella di stasera e quella di lunedì 13 dicembre 2021, si annunciano fortissime, perchè appese agli eventi, assolutamente imprevedibili, che vi capiteranno. – scrive TV Blog – Nella puntata di stasera verrà comunicato agli inquilini che il programma si allungherà rispetto alla data prefissata, cioè quella di lunedì 13 dicembre, in cui si sarebbe dovuta svolgere la finalissima di questa edizione.

Il GF Vip si concluderà il prossimo 14 marzo e sarà l’edizione più lunga di sempre.

Blogo, in merito all’allungamento annuncia:

Sempre stasera verrà chiesto ai concorrenti di prendersi il fine settimana per decidere se vorranno restare e continuare il percorso del Grande fratello, oppure se lasciare la casa di Cinecittà, come legittimamente potrebbero decidere di fare (Katia Ricciarelli, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo fra coloro che potrebbero decidere di lasciare il programma). Altra puntata fortissima sarà quella di lunedì 13 dicembre, quando uno ad uno gli inquilini del GF vip 6 verranno chiamati in confessionale per comunicare in maniera ufficiale la loro decisione, cioè se restare o lasciare la casa dalla porta rossa.

Le puntate prima della pausa natalizia: nuovi concorrenti

Nelle puntate che andranno in onda venerdì 17 e lunedì 20 dicembre, prima della pausa natalizia, ci saranno nuovi ingressi “che saranno decisi, sia per quantità che per identità, a dipendenza di ciò che accadrà nella puntata di lunedì 13 dicembre”.