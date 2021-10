Il Grande Fratello Vip ormai è giunto alla nona puntata, in programma nella prima serata di oggi, lunedì 11 ottobre 2021. Nelle ultime settimane le dinamiche interne alla spiatissima Casa si sono delineate sempre di più anche se nuovi colpi di scena potrebbero presto portare a inediti squilibri. Ma chi è il preferito della passata puntata? Scopriamo cosa dicono i principali sondaggi online.

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Abbiamo già visto qual è il sentiment degli utenti del web che seguono costantemente le vicende dei protagonisti del Grande Fratello Vip, rispetto al meno preferito tra i tre concorrenti al televoto. Adesso è il turno di conoscere quali sono i più amati.

Partiamo dal sondaggio ospitato su Reality House e che vede in cima alle preferenze l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni con il 33% delle preferenze, seguita da Soleil Sorge al 24% e Miriana Trevisan a netta distanza, con il 9%. A seguire l’elenco completo con i relativi voti.

Ed ecco ora al secondo sondaggio sul preferito ospitato da Grande Fratello Forum: i risultati in questo caso appaiono decisamente diversi. In cima troviamo infatti Soleil Sorge con oltre il 31% delle preferenze espresse, seguita da Miriana con l’11% e Aldo Montano con il 7%. Solo più in basso troviamo Sophie con appena il 3,96% delle preferenze.