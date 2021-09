Oggi, in occasione della quarta puntata del Grande Fratello Vip scopriremo chi sarà il primo eliminato ufficiale dell’edizione. Ma dopo tre puntate dall’inizio del reality, chi risulta essere il Vippone preferito dai telespettatori? Per rispondere a questa domanda abbiamo fatto affidamento ai principali sondaggi in rete dedicato al reality show condotto da Alfonso Signorini: scopriamo i risultati.

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Sono due giovani donne a primeggiare nella classifica del preferito del Grande Fratello Vip dopo la terza puntata ed alla vigilia del nuovo appuntamento. Vediamo come hanno reagito gli utenti del web che hanno partecipato ad alcuni dei principali sondaggi in rete.

Partiamo dal sondaggio ospitato su Reality House e che vede in cima alle preferenze l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni al 28%, seguita da Andrea Casalino al 21% e poi da Soleil Sorge al 14%. Solo appena fuori dal podio, con il 9% delle preferenze troviamo Manuel Bortuzzo che a quanto pare negli ultimi giorni avrebbe perso quota anche secondo i bookmaker. A seguire l’elenco completo con i relativi voti.

Passiamo ora al secondo sondaggio sul preferito ospitato da Grande Fratello Forum: i risultati in questo caso appaiono decisamente diversi. In cima troviamo infatti Soleil Sorge con 22% delle preferenze, seguita dal giovane nuotatore Manuel Bortuzzo e poi da Francesca Cipriani. Appena giù dal podio si piazzano invece Manila Nazzaro e Raffaella Fico.