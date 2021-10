Chi è preferito del Grande Fratello Vip dopo l’ultima puntata? Soleil Sorge continua a detenere il primato, almeno stando a quanto emerso dai sondaggi online ai quali prendono parte ogni volta centinaia di utenti. Lo stesso non si può dire per ciò che accade all’interno della Casa, tanto da essere finita al televoto.

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Così come accaduto nel precedente appuntamento, Soleil Sorge continua ad essere il concorrente preferito del Grande Fratello Vip tra gli internauti che hanno aderito ai due principali sondaggi in rete.

In merito ai risultati del sondaggio realizzato sul portale Reality House, in cime resta incontrastata l’influencer ed ex naufraga con il 44% delle preferenze, seguito da Sophie al 19% e Raffaella Fico all’8%.

Differenti i risultati emersi dal sondaggio ospitato dal portale Grande Fratello Forum: con il 36% delle preferenze, Soleil resta senza rivali mentre al secondo posto Raffaella Fico conquista il 13% seguita al 12% da Miriana. Solo il 3% dei voti sono destinati a Sophie Codegoni.