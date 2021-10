Grande Fratello Vip, il preferito: Soleil e Miriana è sfida aperta, i sondaggi

Riparte la nuova settimana in compagnia del Grande Fratello Vip, in occasione della tredicesima puntata nel corso della quale scopriremo quale sarà il nuovo preferito tra i concorrenti attualmente nella Casa. L’appuntamento svelerà anche il nome veno votato fra i tre finiti al televoto lo scorso venerdì.

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Sono diverse settimane, ormai che Soleil Sorge la spunta nei sondaggi online dedicati al preferito del Grande Fratello Vip, ed anche questa sera l’influencer sarà chiamata a sfidare altre due Vippone al televoto.

In attesa di conoscere il verdetto del pubblico da casa, possiamo procedere all’analisi del preferito secondo gli utenti online che hanno aderito alle votazioni nei principali sondaggi ospitati in rete e relativi alla passata puntata (la dodicesima).

In riferimento a quanto espressi nel sondaggio ospitato sul portale Reality House, in cima ritroviamo Soleil Sorge, che non si smuove con il suo 42% di preferenze. A tallonarla – ma a netta distanza – ci pensa Miriana Trevisan con il 10% e solo terza Ainett Stephens al 6%.

I risultati emersi dal sondaggio ospitato dal portale Grande Fratello Forum hanno evidenziato una tendenza molto simile: Soleil Sorge la spunta con il 39,70% seguita da Miriana quasi al 10% e Aldo Montano terzo al 7,7%.