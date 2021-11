Mentre restiamo in attesa del concorrente meno votato del Grande Fratello Vip, ci si domanda chi sarà il preferito dell’ultima puntata del reality. Nella prima serata di oggi, in apertura di nuovo mese, torna l’appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini in diretta su Canale 5. Non ci resta che scoprire chi è stato il preferito dopo l’ultimo appuntamento dello scorso venerdì.

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

E’ Soleil Sorge ad aprire le classifiche del preferito nei sondaggi online dedicati al Grande Fratello Vip. L’influencer sembra non avere alcun rivale anche se rispetto ai precedenti appuntamenti le percentuali si riducono.

Soleil dovrà iniziare a temere la concorrenza? Non ci resta che dare uno sguardo al sondaggio ospitato dal portale Reality House al qualche anche questa volta sono giunti centinaia di voti.

In cima Soleil conquista il podio con il 36% delle preferenze, seguita da Miriana e Aldo, rispettivamente al 10% e 8%. I due Vipponi potrebbero metterla in difficoltà?

I risultati emersi dal sondaggio ospitato dal portale Grande Fratello Forum hanno evidenziato una tendenza molto simile: ancora Soleil Sorge primeggia con il 31,89% seguita da Aldo Montano all’11,79% e poi Gianmaria Antinolfi al 10,75%.