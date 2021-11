Chi è il nuovo concorrente preferito del Grande Fratello Vip? Alla vigilia della nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini e che torna nella prima serata di oggi, venerdì 26 novembre, è tempo di fare un bilancio del Vippone che ha raccolto la preferenza dei telespettatori dopo la ventunesima puntata.

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Per rispondere alla domanda con la quale abbiamo aperto l’articolo, non ci resta che dare uno sguardo ai maggiori sondaggi accolti in rete. Tra quelli più frequentati e che ogni settimana raccolgono centinaia di voti citiamo come sempre il portale Grande Fratello Forum.

Aldo Montano scivola di qualche punto percentuale questa volta, lasciando tranquilla Soleil Sorge che continua ad essere in cima alla classifica del preferito. Ad inseguirla invece ci pensa Miriana Trevisan, che sai ritrova anche al televoto. Quarto Gianmaria Antinolfi che continua a piazzarsi tra i concorrenti preferiti del Grande Fratello Vip.

Secondo il sondaggio della pagina Twitter Grande Fratello Vip Sondaggi (fp), invece, è Aldo Montano a conquistare la vetta della classifica relativa al preferito.