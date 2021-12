Aldo o Soleil: chi è il preferito del Grande Fratello Vip dopo la 27esima puntata? Ancora una volta il popolo del web si è espresso attraverso i vari sondaggi online, che lo ribadiamo, non sempre poi vanno a coincidere con i responsi dei vari televoti.

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Questa sera ci attende una nuova elettrizzante puntata del Grande Fratello Vip, ricca di possibili colpi di scena. C’è chi entra e chi esce, ma soprattutto ci si chiede chi è il preferito dopo la passata puntata del reality.

I sondaggi come da tradizione non sono mancati ed in centinaia di utenti si sono espressi attraverso le principali pagine web esprimendo la propria preferenza. Se in uno a spuntarla è stato Aldo Montano, in un secondo ad avere la meglio è invece stata Soleil Sorge.

In attesa di capire cosa accadrà questa sera, vediamo quali sono le preferenze degli utenti della rete a partire dal sondaggio ospitato sul portale Reality House: Aldo Montano è al primo posto con il 27% scavalcando così Soleil al 25% e terzo Davide al 13%.

Sono differenti le prime tre posizioni nel sondaggio ospitato da Grande Fratello Forum: qui è l’influencer a detenere il primo posto, seguita da Miriana Trevisan e Manuel Bortuzzo che riconquista terreno. Aldo, di contro, è “solo” quinto.