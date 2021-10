Una nuova settimana sta per concludersi in compagnia del Grande Fratello Vip, non prima di scoprire il preferito dell’ultima puntata. In vista del dodicesimo appuntamento, chi è stato il concorrente che ha attirato sempre di più l’attenzione del pubblico da casa spuntandola sugli altri? Non ci resta che scoprirlo grazie ai nuovi sondaggi aggiornati.

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Ormai da settimane Soleil Sorge continua a conquistare lo scettro di concorrente preferito dal pubblico della rete. Almeno è questo ciò che trapela dai principali sondaggi sul Grande Fratello Vip, costantemente aggiornati ed ai quali prendono parte centinaia di utenti.

In riferimento a quanto espressi nel sondaggio ospitato sul portale Reality House, in cime resta incontrastata l’influencer ed ex naufraga con il 39% di preferenze. Ad insidiare il suo primo posto, sebbene a setta distanza, troviamo alle sue spalle Miriana Trevisan che guadagna sempre più terreno con il 12%. Un 11% va invece a Raffaella Fico.

I risultati emersi dal sondaggio ospitato dal portale Grande Fratello Forum, a sorpresa evidenziano la stessa tendenza: Soleil Sorge la spunta con il 34,80% ma si lascia alle spalle Miriana al 13% e Raffaella al 10%.