Sta per giungere al termine la settimana in compagnia del Grande Fratello Vip, ed oggi, venerdì 29 ottobre, ecco arrivare puntuale la nuova puntata del reality, in diretta nella prima serata di Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini. Quale miglior pretesto per scoprire chi è stato il preferito dopo l’ultimo appuntamento?

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Soleil Sorge non accenna a schiodarsi dal primo posto nei principali sondaggi indetti online ed ai quali aderiscono settimanalmente centinaia di utenti. Sembra essere proprio lei il concorrente preferito, ad oggi, di questo Grande Fratello Vip.

In attesa di conoscere il verdetto del pubblico da casa sul nuovo eliminato, possiamo procedere all’analisi del preferito secondo gli utenti online che hanno aderito alle votazioni nei principali sondaggi in rete e relativi alla passata puntata (la tredicesima).

In riferimento ai voti espressi nel sondaggio ospitato sul portale Reality House, in cima ritroviamo Soleil Sorge, che non si smuove con il suo 37% di preferenze. A tallonarla – ma a netta distanza – ci pensa questa volta (a sorpresa) Daniele Silvestri, seguito da Miriana.

I risultati emersi dal sondaggio ospitato dal portale Grande Fratello Forum hanno evidenziato una tendenza molto simile: Soleil Sorge la spunta con il 33,66% seguita da Miriana al 10% e Aldo Montano terzo all’8%.