Spazio ai nuovi sondaggi sul preferito del Grande Fratello Vip in riferimento alla venticinquesima puntata andata in onda lo scorso lunedì. In attesa di scoprire chi si salverà dal televoto indetto in occasione del nuovo appuntamento, scopriamo su quale Vippone si concentrano le preferenze del pubblico di spettatori.

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Al momento dai due principali sondaggi emerge un quadro abbastanza differente. A contendersi il primo posto, infatti, non vi è un unico Vippone ma ben due: da una parte Soleil Sorge continua a tenersi aggrappata al primo posto, dall’altra incombe la presenza di Aldo Montano.

Ma scopriamo cosa è emerso dagli ultimi sondaggi ospitati sui principali sondaggi in rete. Partiamo dal portale Reality House che vede Aldo Montano primeggiare con il 27% dei voti, seguito a breve distanza da Soleil e quindi da Jessica.

Sono differenti le prime tre posizioni nel sondaggio ospitato da Grande Fratello Forum: qui è l’influencer a detenere il primo posto, seguita da Miriana Trevisan e Lulù Selassié, con Aldo che lo troviamo appena fuori dal podio.