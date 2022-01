La concorrente più votata al Grande Fratello Vip: cosa dicono i sondaggi? Tra Nathaly Caldonazzo, Soleil Sorge e Carmen Russo, una sola sarà decretata come la preferita dal pubblico da casa nel corso della puntata di oggi del reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo il precedente appuntamento in cui tutto è rimasto invariato, scopriremo solo questa sera il risultato dell’ultimo televoto.

Grande Fratello Vip, sondaggi: la più votata

Le tre concorrenti che si sfidano da una settimana al televoto sono Nathaly Caldonazzo, Soleil Sorge e Carmen Russo. Solo questa sera Alfonso Signorini svelerà chi è stata la più votata dal pubblico di spettatori, ma nel frattempo possiamo dare uno sguardo ai maggiori sondaggi online.

Secondo Reality House, è testa a testa tra Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo: la prima sembrerebbe avere la meglio con il 48% delle preferenze espresse, contro il 41% dell’attrice. Carmen invece risulta la meno votata con l’11%.

Non manca poi il sondaggio ospitato dal portale Grande Fratello Forum che vede in cima in questo caso la Caldonazzo con oltre il 52%, seguita a netta distanza da Soleil al 33% ed infine ancora Carmen.

Solo questa sera scopriremo se anche il pubblico da casa ha espresso un parere simile a quello raccolto dai sondaggi online nell’ultima settimana.