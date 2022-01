Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è la più votata? Stasera andrà in onda un nuovo appuntamento nella prima serata di oggi 7 gennaio su Canale 5. Con la 32esima puntata scopriremo anche quale sarà il preferito, ma nel frattempo diamo uno sguardo a quello che è trapelato dai sondaggi online.

Chi sarà la concorrente più votata, che sarà immune dalle prossime nomination del Grande Fratello Vip? Secondo il sondaggio di Novella 2000 la concorrente meno votata è Nathaly Caldonazzo con il 28% dei voti.

A seguire troviamo a pari merito Soleil Sorge e Carmen Russo con il 36% dei voti.

Risultato diverso quello di Reality House dove Soleil è colei che gli internauti vogliono salvare seguita da Nathaly e Carmen.

Per quanto riguarda il forum del Grande Fratello Vip, il pubblico vuole salvare Nathaly, Soleil e, per ultima, Carmen.

Prima di tutto difficile pensare che ci sarà una squalifica in vista per Katia Ricciarelli, per altro sempre più insofferente rispetto a quello che le accade intorno, eliminazione paventata da alcuni siti, mentre ci potrebbero essere dei provvedimenti da parte della produzione del programma verso i ragazzi della casa per il loro comportamento, per altro evidenziato dallo stesso conduttore e direttore artistico della trasmissione Alfonso Signorini, non esattamente educato, oltre che per lo stato di pulizia della casa, diciamo non proprio impeccabile.