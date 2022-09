Orietta Berti e Sonia Bruganelli, intervistate tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, raccontano le loro emozioni a caldo sul loro ruolo di opinioniste del Grande Fratello Vip 7 in partenza dal prossimo 19 settembre 2022.

Lady Bonolis ha immediatamente lanciato una stoccata nei confronti di Adriana Volpe, al suo fianco lo scorso anno: “Molto dipende dalle persone che hai accanto, dalle provocazioni. Orietta è consapevole che siamo al servizio del format e non c’è bisogno di primeggiare in un ambiente dove i protagonisti sono i concorrenti”.

La Bruganelli ha aggiunto:

Io continuerò a volere dentro le persone più scomode. Anche in quanto spettatrice, mi piace vedere che accadono strane cose nella Casa. Il Gf Vip è un format dove dobbiamo fare in modo che le dinamiche nascoste vengano fuori, non sarò mai un’opinionista comoda.

Sono felicissima di lavorare con Orietta! E’ spiritosa, divertente, carina, disponibile. È proprio vero che più sono “alti”, più sono umili.