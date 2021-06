Proseguono incessante le indiscrezioni sul possibile cast del Grande Fratello Vip in partenza da settembre. Le uniche conferme che abbiamo riguardano la conduzione (Alfonso Signorini) e le due opinioniste (Adriana Volpe e Sonia Bruganelli).

Grande Fratello Vip, spuntano altri nomi: vecchie conoscenze e semisconosciuti

Tra gli ultimi rumors anche una serie di nomi lanciata da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo e Nuovo TV. Il giornalista ha pubblicato su Instagram alcuni possibili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Tra i primi nomi c’è quello di Manuel Zardetto (che in passato avrebbe avuto un flirt con Tommaso Zorzi) eletto “il papà più bello d’Italia”.

Poi si passa ad altri due nomi sicuramente più noti al pubblico: Francesca Cipriani e Maria Monsè (siamo sicuri che quella in partenza sia l’edizione “Vip”? A me pare un possibile cast “d’Ursiano” questo).

In ultimo, spazio per altri due nomi senza rivelarne l’identità:

Proseguono le trattative con una bizzarra cantante che però chiede di restare nella Casa non più di tre settimane e con l’ex di una concorrente dell’ultima edizione. Lui – un bello stagionato – ha saggiamente rifiutato di fare l’opinionista ma potrebbe entrare da concorrente.

Vi prego, abbiate pietà di noi e non confermare nemmeno uno di questi nomi, grazie!

Nel dubbio, i colleghi di Blogo ieri tramite le storie di Instagram hanno fatto sapere che a breve arriveranno con un bel carico di informazioni ufficiali, abbiate solo un poco di pazienza.