Grande Fratello Vip, due nomi certi e due smentite: ecco di chi si tratta

Chi parteciperà al Grande Fratello Vip? Il buon Davide Maggio attraverso una diretta Instagram ha fatto dei nomi precisi su coloro che potrebbero entrare nella Casa e chi, invece, quasi sicuramente non ci sarà.

Grande Fratello Vip, due nomi certi e due smentite

Secondo il celebre giornalista nella Casa del GF Vip sicuramente NON entreranno Alex Di Giorgio e Pamela Prati. Entrambi, dati per certi da più fonti, secondo Maggio invece non ci saranno.

Alex Di Giorgio sarebbe dovuto entrare lo scorso anno cercando di “rubare” il cuore di Tommaso Zorzi (oggi impegnato con il ballerino di Amici 20 Tommaso Stanzani).

Pamela Prati, invece, alla ricerca di “riscatto” dopo la storia di Mark Caltagirone, era quasi data per certa nuovamente in casa dopo la precedente esperienza e il famoso taxi chiamato al termine della sua uscita di scena.

Secondo Davide Maggio ci saranno invece Katia Ricciarelli (con una probabile stanza a parte come è accaduto con Patrizia De Blanck) e Manuel Bortuzzo.

A mio parere due nomi fortissimi: voi che ne pensate?