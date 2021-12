Tempo di emozioni e lacrime nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante il giorno di Natale, i vipponi hanno avuto modo di scartare i regali ricevuti dalle persone a loro care e ascoltare un videomessaggio da parte delle famiglie.

Grande Fratello Vip, concorrenti in lacrime per i messaggi delle famiglie

Carmen Russo ha ricevuto il messaggio video del marito Enzo Paolo Turchi insieme alla figlia Maria: “Sono contento che continui questo programma, so che ci tenevi tantissimo”.

Katia Ricciarelli ha ricevuto un messaggio dai suoi parenti e Davide Silvestri un commento motivazionale dei genitori: “Sei il nostro orgoglio”. Biagio D’Anelli ha ricevuto gli auguri degli amici mentre Manila Nazzaro ha potuto ascoltare le parole del suo Lorenzo Amoruso:

Manuel Bortuzzo ha ricevuto un video della famiglia mentre Valeria Marini si è commossa con le sue nipotine. Spazio per la mamma di Soleil Sorge e il figlio di Alessandro Basciano.

L’amata cagnolina di Giucas ha potuto fare una sorpresa video al suo padrone mentre Imma Battaglia ha dedicato parole d’amore alla sua Eva Grimaldi:

Ti penso sempre e ti amo, compenso il senso di vuoto guardati. Amo stare da sola e in silenzio, è opportunità per entrambe per sentire la mancanza, che è un bellissimo sentimento. Quando si vive insieme non si possono esplorare.