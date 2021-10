Nuova settimana in partenza all’insegna del Grande Fratello Vip 6 in occasione della settima puntata di oggi, lunedì 4 ottobre 2021. Alfonso Signorini è pronto a condurre una nuova puntata che si preannuncia già ricca di colpi di scena. Ma passiamo subito al punto dolente: chi è stato il meno votato tra Davide Silvestri, Samy Youssef, Nicola Pisu e Amedeo Goria? Scopriamo cosa rivelano i sondaggi.

Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è il meno votato?

Dopo l’eliminazione della passata puntata di venerdì a scapito di Andrea Casalino, questa puntata non sarà eliminatoria ma scopriremo chi tra Davide, Samy, Nicola e Amedeo è il meno votato dal pubblico da casa. Per farlo facciamo riferimento come sempre ai sondaggi ospitati dai principali portali web.

In vista del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip tornano i sondaggi sul web con le principali preferenze del pubblico da casa rispetto ai nominati. Vediamo subito dai risultati del sondaggio realizzato da Reality House. Gli internauti appassionati del GF Vip vogliono salvare Davide con il 45% delle preferenze, seguito da Samy al 26%, Nicola al 24% e infine Amedeo al 6%.

Tra gli altri sondaggi del web, anche quello del portale Grande Fratello Forum che al momento vede in cima alle preferenze ancora Davide, seguito da Nicola, Samy ed infine nuovamente Amedeo.