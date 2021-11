La nuova puntata del Grande Fratello Vip di oggi, venerdì 1 novembre, ci svelerà il concorrente meno votato tra i tre finiti lo scorso venerdì al televoto. Il reality torna nella prima serata odierna condotto come sempre da Alfonso Signorini. La puntata del lunedì, come da tradizione, non sarà eliminatoria anche se, come annunciato dal padrone di casa presto le cose potrebbero cambiare.

Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è il meno votato?

Tre i nomi dei Vipponi finiti in nomination e che oggi sono a rischio: chi sarà il meno votato del Grande Fratello Vip? Dopo le due precedenti nomination completamente al femminile, questa volta troviamo: Carmen Russo, Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi.

Uno dei nomi sopracitato rischia di finire nella nomination eliminatoria del prossimo venerdì: chi sarà? Un indizio potrebbe giungere direttamente dai principali sondaggi in rete.

Vediamo subito quali sono stati i risultati del sondaggio realizzato da Reality House: secondo le preferenze degli utenti, a ricevere maggiori voti è stata Carmen Russo con il 47% seguita da Gianmaria al 21% e Francesca Cipriani al 21%.

Tra gli altri sondaggi del web, anche quello del portale Grande Fratello Forum che al momento vede in cima alle preferenze ancora Carmen, seguita da Gianmaria e poi Francesca.