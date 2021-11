Riparte una nuova settimana in compagnia del Grande Fratello Vip e questa sera, lunedì 8 novembre 2021, è tempo di scoprire il meno votato tra i nomi finiti al televoto lo scorso venerdì. La puntata odierna, salvo sorprese dell’ultimo minuto, come di consueto non dovrebbe essere eliminatoria. A rischiare però di finire in nomination direttamente nel prossimo appuntamento stasera sono: Alex Belli, Carmen Russo, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge.

Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è il meno votato?

Ben cinque i concorrenti che nella puntata scorsa all’insegna del Grande Fratello Vip sono finiti in nomination. Chi sarà il meno votato dal pubblico da casa? Lo scopriremo tra qualche ora, ma nel frattempo possiamo già farci un’idea dando uno sguardo ai principali sondaggi online.

Scopriamo subito quali sono stati i risultati del sondaggio realizzato da Reality House: secondo le preferenze degli utenti, a ricevere maggiori voti è Gianmaria che dovrebbe salvarsi con il 43% delle preferenze, seguito da Soleil Sorge che scende al 37%. Dovrebbe star tranquilla anche questa volta Carmen Russo con il 12% mentre a rischiare sarebbero soprattutto Davide con il 5% e Alex con il 2%.

Tra gli altri sondaggi del web, anche quello del portale Grande Fratello Forum che al momento ricalca perfettamente quanto visto nel precedente sondaggio: Gianmaria è il più votato con il 36% mentre a rischiare è Alex Belli con il 4% dei voti a suo favore.