Il weekend non potrà iniziare senza una nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda nella prima serata di oggi, venerdì 10 dicembre 2021. Oggi scopriremo anche l’esito del televoto ed il concorrente meno votato, ma soprattutto il più votato. Ad essere stati nominati nell’appuntamento di lunedì sono stati Biagio D’Anelli, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Jessica Selassié, Maria Monsè e Miriana Trevisan.

Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è il meno votato?

Ricordiamo intanto che la puntata odierna del Grande Fratello Vip non sarà eliminatoria. Questo significa che il Vippone tra i sei in nomination che riceverà più voti non solo guadagnerà l’immunità ma avrà anche il potere di scegliere il compagno da mandare in sfida nella prossima puntata.

Per farci una iniziale idea delle preferenze del pubblico da casa, possiamo dare uno sguardo ai maggiori sondaggi ospitati online sui principali portali, partendo da Reality House. Al primo posto con le maggiori preferenze troviamo Soleil con il 34%, seguita da Jessica e Miriana. Ultimo è Biagio ma pochi voti lo separano da Maria, preceduta da Sophie.

Ora uno sguardo al sondaggio ospitato dal portale Grande Fratello Forum: i risultati sono praticamente uguali al precedente, con Soleil prima, mentre agli ultimi due posti Maria Monsè e Biagio D’Anelli.