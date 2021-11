Una nuova nomination tutta al femminile ci attende oggi al Grande Fratello Vip, in occasione della diciannovesima puntata che vedrà meno votata una tra Sophie Codegoni, le principesse Selassié e Soleil Sorge. Salvo cambio di programma, anche questa puntata non dovrebbe rivelarsi eliminatoria. Eppure c’è chi rischia di uscire in occasione del prossimo appuntamento.

Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è la meno votata?

Questa sera ci sono dei nomi bomba in nomination. Scopriremo nelle prossime ore, durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip, chi tra Sophie Codegoni, Soleil Sorge e il trio di principesse etiopi formato da Lulù, Clarissa e Jessica Selassié rischia di finire eliminate nel prossimo appuntamento.

In vista della puntata odierna all’insegna del reality, non ci resta che dare subito uno sguardo ai principali sondaggi online, a partire da quello accolto da Reality House secondo le preferenze degli utenti, a ricevere maggiori voti è Soleil Sorge, che si allontana dal rischio eliminazione con il 51% dei voti, seguita dalle Selassié e poi da Sophie, quest’ultima con solo il 16% delle preferenze.

Tra gli altri sondaggi del web, anche quello del portale Grande Fratello Forum che al momento ricalca perfettamente quanto visto nel precedente sondaggio: Soleil è la più votata con oltre il 50% di voti, poi seguita dalle principesse etiopi e infine dall’ex tronista di Uomini e Donne.