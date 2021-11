Dopo una settimana intesa sul fronte Grande Fratello Vip, questa sera, venerdì 26 novembre, sarà il momento di una nuova puntata nel corso della quale scopriremo chi sarà il concorrente meno votato dell’ultimo televoto. A sorpresa, infatti, questo venerdì la puntata non sarà eliminatoria ma la Vippona più votata tra quelle in nomination sarà immune e deciderà chi dovrà tornare in sfida al televoto.

Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è la meno votata?

A finire in nomination rischiando così di guadagnarsi il titolo di meno votato del Grande Fratello Vip sono state quattro donne: Carmen Russo, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Katia Ricciarelli. Chi avrà la meglio sulle altre tre?

In vista della puntata odierna all’insegna del reality, il sondaggio realizzato dalla pagina Twitter di Grande Fratello Vip Sondaggi (fp) al quale hanno partecipato centinaia di utenti. Al momento Miriana è la concorrente destinata ad essere salvata, seguita da Katia, Sophie e infine Carmen.

Cosa dice invece il sondaggio accolto dal portale Grande Fratello Forum? Non ci resta che dare subito uno sguardo ai risultati registrati e che vedono in cima Miriana, seguita anche in questo caso da Katia e poi Carmen e Sophie.