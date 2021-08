Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 e mentre Alfonso Signorini scalda i motori mantenendo il massimo riserbo sul nuovo cast, non mancano indiscrezioni e retroscena su alcuni nomi, a partire da quello di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

Grande Fratello Vip, Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso concorrenti?

Mentre papà Al Bano è stato dato come concorrente certo della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021, emerge anche il nome della figlia Jasmine Carrisi come possibile concorrente del Grande Fratello Vip 6.

La giovane dopo l’esperienza a The voice senior proprio in coppia con il padre, avrebbe colpito particolarmente Signorini che la vorrebbe a tutti i costi, al punto da aver avuto la meglio su un’altra “figlia di”, ovvero Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento.

Eppure il vero retroscena lo ha svelato Riccardo Signoretti nella sua rivista, come riporta anche Blasting News: Jasmine potrebbe non accedere da sola nella spiatissima Casa di Cinecittà. Il padrone di casa starebbe pensando al “colpaccio” in vista di settembre e l’ipotesi è quella di vedere la ragazza in coppia con la celebre madre:

E chissà se, dopo un programma con il padre, stavolta non faccia il reality in coppia con sua madre Loredana.

Il legame tra mamma e figlia è molto forte e insieme potrebbero davvero essere davvero interessanti.