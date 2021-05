Grande Fratello Vip, ex Velina di Striscia la Notizia “provinata”: le ultime indiscrezioni sul cast

Miriana Trevisan è stata provinata per far parte del cast del Grande Fratello Vip 6 in partenza da settembre e condotto ancora una volta da Alfonso Signorini.

Miriana Trevisan nel cast del Grande Fratello Vip?

L’indiscrezione arriva dai colleghi di Blogo che difficilmente sbagliano una soffiata. Dopo il passo indietro di Pupo che ha deciso di non salire sul “carro” ancora una volta, la macchina del Grande Fratello Vip continua a muoversi:

Secondo quanto risulta a TvBlog, nelle scorse ore sarebbe stata provinata Miriana Trevisan. La showgirl, velina di Striscia la notizia nella stagione 1994-1995, sarebbe quindi tra le candidate a far parte della lunga rosa di concorrenti della prossima edizione del Gf Vip. Per lei si tratterebbe del ritorno alla tv che conta dopo alcuni anni ai margini. Tra le sue esperienze più recenti sul piccolo schermo anche quella di naufraga all’Isola dei famosi, dove nel 2007 si classificò al quarto posto.

Sinceramente non vedo l’ora che la nuova edizione del GF Vip prenda il via in modo da mettere un poco “nell’angolo” le precedenti dinamiche e permettere alle fanbase tossiche di darsi seriamente una calmata.

Il probabile cast del GF Vip 6

Martina Miliddi, Arisa, Soleil Sorge, Francesca Cipriani, Barbara Bouchet, Miriana Trevisan, Sandra Milo, Gaia Zorzi, Lucas Peracchi, Alex Di Giorgio, Amedeo Goria e Pietro Delle Piane.