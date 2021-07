Grande Fratello Vip: ex gieffina e attore di soap sparito dai radar in trattativa: ecco chi sono

Davide Maggio ha svelato durante una diretta su Instagram, altri due possibili nomi in trattativa per partecipare al Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 13 settembre su Canale 5.

Grande Fratello Vip: ex gieffina e attore sparito dai radar nel cast?

Definitivamente sfumato il nome di Walter Zenga e potrebbe anche saltare Manuel Bortuzzo.

Alex Di Giorgio non entrerà al GF Vip.

Carmen Russo e Davide Silvestri, invece, dopo aver partecipato insieme alla prima Isola dei Famosi, stanno trattando per entrare al Grande Fratello Vip da settembre: “Credo che duri un’infinità”, ha continuato il buon Davide.

Oltre a Katia Ricciarelli ci potrebbe essere anche un altro nome forte in trattativa.

E se Carmen continua ad essere spesso in TV, dell’ex attore di Vivere si sono totalmente perse le tracce.

Quello che sappiamo è che ha 40 anni, vive in Brianza e, accantonato il mondo dello spettacolo, si occupa di produrre birra.

Il possibile cast del GF Vip 6

Katia Ricciarelli (cantante)

Manila Nazzaro (showgirl ed ex Miss Italia)

Anna Lou Castoldi (attrice e figlia di Morgan e Asia Argento)

Manuel Bortuzzo (nuotatore)

Gianmaria Antinolfi (imprenditore ed ex di Belen e Dayane Mello)

Jessica, Lulu e Charlie (principesse etiopi)

Ainnet Stephens (modella)

Alex Belli (attore)

Andrea Casalino (modello)

Francesca Cipriani (ex Pupa)

Elena Morali (ex Pupa)

Luca Vismara (ex di Amici e Isola dei Famosi)

Jo Squillo (performer)

Amedeo Goria (giornalista)

Maria Monsè (opinionista)

Soleil Sorge (influencer, ex Uomini e Donne e Isola dei Famosi)

Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne)

Carmen Russo (showgirl)

Davide Silvestri (ex attore di Vivere)